События

10:26 30.12.2016

В Сиднее задержали мужчину, грозившего терактом на Новый год

Австралийская полиция задержала в Сиднее 40-летнего мужчину, который грозился совершить теракт, сообщают в пятницу западные СМИ.

Свои угрозы задержанный разместил в интернет-блоге. Он был задержан в аэропорту Сиднея по возвращении из Лондона.

По информации СМИ, мужчина планировал в Новый год нападения на достопримечательности Сиднея, в том числе, на Оперный театр. В коммюнике местной полиции говорится, что в течение пятницы он предстанет перед судом.

Между тем заместитель начальника полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Катрин Берн заявила, что в настоящий момент угрозы теракта во время проведения новогодних праздников нет.

По данным австралийских властей, за последние два года спецслужбам удалось предотвратить 12 терактов на территории страны.

ВАЖНОЕ

США ввели санкции в отношении РФ в связи с кибератаками

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева

За прошедшие сутки боевики 45 раз обстреляли украинские позиции

Госдепартамент США подтверждает высылку из страны 35 дипломатических сотрудников РФ

СНБО утвердил дополнительные санкции против физических и юридических лиц РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Один из поездов Киев – Ивано-Франковск будет курсировать до Ворохты

Мир уязвим перед эпидемией гриппа - Билл Гейтс

Участникам расследования катастрофы Ту-154 не удалось найти признаки взрыва на борту либо технического вмешательства извне

Правительство назначило двух заместителей главы "Укртрансбезопасности"

Не менее 40% студентов смогут получать академстипендию, рассчитывают в правительстве

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автосалон hyundai
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА