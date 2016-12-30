События

10:18 30.12.2016

Кабмин поддержал предложение Минобороны по непрерывности финансирования ведомства при исполнении судебных решений

Кабинет министров Украины на заседании 28 декабря принял постановление №1005 "О внесении изменения в п.30 Порядка выполнения решений о взыскании средств государственного и местных бюджетов или должников" о непрерывности финансирования Министерства обороны, Вооруженных Сил и других военных формирований во время выполнения судебных решений.

Как сообщается на официальном сайте Минобороны, акт был принят по предложению оборонного ведомства с целью усовершенствования механизма исполнения судебных решений о взыскании средств государственного бюджета, утвержденного постановлением Кабмина №845 от 3 августа 2011г.

Актом установлена специальная норма для Минобороны, ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов о предоставлении органам Госказначейства информации для бесспорного списания средств в течение 10 рабочих дней без остановки платежей по платежным поручениям по всем кодам бюджетной классификации расходов на счетах органов государственной власти.

"Это решение правительства обеспечит своевременное финансирование и непрерывность работы Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов на период действия особенного периода и (или) проведения антитеррористической операции на территории Украины или в ее отдельных местностях", - говорится в сообщении.

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