Правительство назначило двух заместителей главы "Укртрансбезопасности"

Кабинет министров Украины принял решение назначить первым заместителем главы Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Вячеслава Дидкивского.

Согласно правительственному распоряжению №1039-р от 28 декабря 2016 года, В.Дидкивский назначен сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством.

Другим распоряжением №1040-р от той же даты правительство назначило заместителем главы службы Дмитрия Петренко сроком на пять лет с испытательным сроком в полгода.

В.Дидкивский ранее, в частности, занимал должность директора департамента административных услуг "Укртрансинспекции".

Согласно постановлению правительства №442 "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти", Государственная служба Украины по безопасности на транспорте создана путем слияния "Укртрансинспекции", "Укрморречинспекции" и переподчинения "Госспецтрансслужбы".

Положение о Госслужбе по безопасности на транспорте Кабмин утвердил в феврале 2015 года.