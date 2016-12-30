Не менее 40% студентов смогут получать академстипендию, рассчитывают в правительстве

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины намерен установить долю студентов высших учебных заведений, которые имеют право на академическую стипендию, не менее чем в 40-45% от общего числа.

"Друзья, на прошлой неделе я встречался со студентами КПИ, которые подняли вопрос стипендий. Как и обещал, уже на этой неделе по моему поручению состоялась встреча представителей студенческого сообщества с министром социальной политики Андреем Ревой и представителями Министерство образования и науки Украины", - написал В.Гройсман на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам с 1 января 2017 года минимальная академическая стипендия будет составлять 1,1 тыс. грн, для отдельных специальностей - 1,4 тыс. грн, для отличников - 1,6 тыс. грн, для отличников отдельных специальностей - 2,36 тыс. грн.

В то же время с 1 января вводится новый порядок выплаты социальных стипендий. Размер социальной стипендии - 1 тыс. грн, для студентов-сирот и студентов, лишенных родительской опеки - 2 тыс. грн. При этом в вузах 1-2 уровней аккредитации минимальный размер соцстипендии составит 750 грн в месяц.

"Во время обсуждения стороны предварительно договорились зафиксировать на уровне постановления Кабинета министров Украины процент студентов, которые будут иметь право на получение академической стипендии: не менее 40-45%", - написал В.Гройсман.