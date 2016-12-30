В сгоревшем автомобиле в Бразилии нашли тело, вероятно речь идет о пропавшем после Греции в стране
Полиция Бразилия предполагает, что тело, обнаруженное в сгоревшем автомобиле в Рио-де-Жанейро, принадлежит послу Греции в этой стране, который пропал три дня назад, сообщает телерадиокомпания "Глобу".
Экспертам предстоит провести экспертизу, чтобы установить личность погибшего.
Телеканал отмечает, что номерные знаки на сгоревшем транспортном средстве совпадают с теми, что были у арендованного дипломатом автомобиля.
Как сообщалось, посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса в последний раз видели вечером в понедельник.
По словам жены дипломата, он ненадолго вышел из дома и пропал.
Об исчезновении супруга женщина заявила в полицию в среду.
К.Амиридис начал свою карьеру в качестве дипломата в 1985 году в Афинах. Послом Греции в Бразилии он был назначен в 2016 году.