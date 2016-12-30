В сгоревшем автомобиле в Бразилии нашли тело, вероятно речь идет о пропавшем после Греции в стране

Полиция Бразилия предполагает, что тело, обнаруженное в сгоревшем автомобиле в Рио-де-Жанейро, принадлежит послу Греции в этой стране, который пропал три дня назад, сообщает телерадиокомпания "Глобу".

Экспертам предстоит провести экспертизу, чтобы установить личность погибшего.

Телеканал отмечает, что номерные знаки на сгоревшем транспортном средстве совпадают с теми, что были у арендованного дипломатом автомобиля.

Как сообщалось, посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса в последний раз видели вечером в понедельник.

По словам жены дипломата, он ненадолго вышел из дома и пропал.

Об исчезновении супруга женщина заявила в полицию в среду.

К.Амиридис начал свою карьеру в качестве дипломата в 1985 году в Афинах. Послом Греции в Бразилии он был назначен в 2016 году.