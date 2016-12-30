США ввели санкции в отношении РФ в связи с кибератаками

Министерство финансов США опубликовало в четверг сообщение о введении санкций против России в связи с кибератаками.

Соответствующий указ подписал президент США Барак Обама.

В список включены шесть физических лиц и пять ведомств и организаций РФ.

Среди физических лиц фигурируют россияне Алексей Белан и Евгений Богачев.

Среди компаний в списке значатся ООО "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург), организация "ЦОР Секьюрити" (Москва), НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" (Москва).

В санкционный список попали глава ГРУ Игорь Коробов и члены руководства спецслужбы Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов.

В разделе "компании и ведомства" санкционного списка значатся ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ как отдельные объекты ограничительных мер.

Санкции подразумевают блокирование имущества и запрет на въезд в США.

Указ президента вступил в силу в 12:00 29 декабря по вашингтонскому времени.