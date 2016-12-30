В очередях на границе с Польшей в пятницу сутра находится 605 автомобилей

605 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8.00, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В пункте пропуска "Рава-Руська" – 200, в ПП "Краковец" – 220, в ПП "Угрынив" – 100, в ПП "Устилуг" - 50, в ПП "Смильныця" – 35 транспортных средств. В ПП "Ягодын авто", "Грушив" и "Шегини" очередей нет.

В пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией – 30 транспортных средств, в ПП "Вилок" – 25.

На границе с Румынией и Словакией очередей нет.