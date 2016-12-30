Благодаря электронной петиции в Киеве ввели 4 ночных маршрута общественного транспорта на постоянной основе

С пятницы в столице начнут курсировать 4 ночные маршрута от центрального железнодорожного вокзала в разные концы города, о чем сообщили в Киевской городской государственной администрации в четверг вечером.

"С завтрашнего дня 30 декабря в столице начнут курсировать 4 ночные маршрута. Таким образом, соответствующая петиция, которую подписали 10 тыс. киевлян будет полностью выполнена", - сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

"Нам пришлось пройти долгий путь с того момента, когда инициатива о ночных маршрутах в столице была поддержана, к тому времени, когда она заработает фактически. Но мы это сделали. Мы достойно прошли все процедуры, определили направления движения, провели прозрачный инвестиционный конкурс и в результате имеем 3 ночные троллейбусные маршрута и один автобусный", - отметил В.Прокопов.

Ночной транспорт будет курсировать с 23.00 до 6.00 на постоянной основе. Для удобства киевлян и гостей столицы организуется движение троллейбусов: №91H "Железнодорожный вокзал Центральный - ул. Милославская"; №92H "Железнодорожный вокзал Южный - ул. Свободы", №93H "Станция метро "Площадь Льва Толстого" - ул. Чернобыльская". Также будет курсировать ночной автобус № 137 "Железнодорожный вокзал Центральный - станция метро "Харьковская".

Стоимость проезда в ночных маршрутах пока составит 3 грн.

Секретарь Киевсовета отметил, что механизм электронных петиций набирает популярность среди киевлян, поскольку позволяет привлечь внимание власти к актуальным проблемам города и решить их. Также он напомнил, что ранее столичной властью была реализована петицию о приостановлении строительства в парке "Юность", а в настоящее время разрабатывается новая концепция размещения рекламы, решается вопрос строительства нового приюта для животных, устанавливаются автоматы для сбора батареек и многое другое.

Сайт петиций заработал 2 ноября 2015 г. С тех пор было опубликовано более 3,5 тыс. обращений горожан, проголосовало 300 тыс пользователей.