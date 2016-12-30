События

07:26 30.12.2016

Обама называет действия в отношения РФ "разумным ответом" на попытки нанести ущерб американским интересам

Введение санкций и других действий со стороны США против РФ за хакерские атаки являются необходимым и разумным ответом, заявил американский лидер Барак Обама.

"Эти действия последовали за неоднократными приватными и публичными предупреждения, которые мы адресовали российскому правительству, и являются необходимым и разумным ответом на усилия по нанесению ущерба американским интересам, предпринимавшиеся в нарушение существующих международных норм поведения", - говорится в сопроводительном письме Б.Обамы к указу, которое приводит телеканал Fox News

Б.Обама подчеркнул, что "все американцы должны быть обеспокоены действиями России".

"Эти хищения данных и раскрытие информации могли быть осуществлены только под руководством самых высоких уровней российской власти", - утверждает американский лидер.

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