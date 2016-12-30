За прошедшие сутки боевики 45 раз обстреляли украинские позиции, на всех направлениях активизировались снайперы – штаб

Боевики не соблюдают режим тишины и продолжают обстреливать позиции украинских военных на всех направлениях, сообщают в штабе АТО.

"На всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевки. За минувшие сутки произошло 45 обстрелов", - сообщают в пятницу утром в штабе Антитеррористической операции.

На Мариупольском направлении из минометов боевики обстреляли Красногоровку и Талаковку. С гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны Широкино, Старогнатовка, Талаковка, Павлополь, Гнутово и Водяное.

На Донецком направлении из гранатометов и минометов были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцевого, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.

На Луганском направлении из минометов боевики вели огонь по Малиновому. С гранатометов - по Крутой Балке, Новозвановке и Станице Луганской.