В Херсоне СБУ разоблачила схему многомиллионного хищения бюджетных средств в энергетике

В Херсоне правоохранителями разоблачена схема системного присвоения государственных средств в особо крупных размерах должностными лицами Херсонской Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ) в четверг вечером.

"Правоохранители установили, что в 2015-2016 годах за предоставление услуг по проведению капитальных ремонтов на объектах государственного предприятия двум коммерческим структурам было перечислено почти 40 млн грн.", следует из сообщения на официальном сайте спецслужбы.

Во время проверки оперативники СБУ выяснили, что предприниматели выполнили не полный объем работ, указанный в соглашении. По предварительным подсчетам, сумма ущерба нанесенного госпредприятию составила почти 5 млн грн.

Во время обысков в помещениях Херсонской ТЭЦ и в офисах коммерческих учреждений, правоохранители изъяли документацию, подтверждающую причастность должностных лиц ТЭЦ к присвоению и легализации государственных средств, а также "черную" бухгалтерию по расходам присвоенных финансовых ресурсов и наличные.

Открыто уголовное производство по ст.364 ч.2 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие продолжается.