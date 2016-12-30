События

04:25 30.12.2016

При прокуратуре АР Крым создан Консультационный совет

В четверг прошло заседание учредительного собрания Консультативного совета при прокуратуре Автономной Республики (АР) Крым, сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в четверг вечером.

"Министерством приветствуется наличие союзника по защите прав людей, проживающих в Крыму - профильной прокуратуры. Консультативный совет при прокуратуре АР Крым должен стать реально работающим органом, чтобы достичь максимально эффективных результатов в этом деле", - заявил первый заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи.

Первый замминистра убежден, что благодаря сотрудничеству Министерства и прокуратуры АР Крым можно решить множество вопросов, связанных с защитой прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории полуострова.

Во время заседания Консультативного совета народные депутаты, представители органов государственной власти, общественные организации, представители Меджлиса крымскотатарского народа приняли решение о составе Консультативного совета, избрали председателя и секретаря.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отметил необходимость внесения изменений в уголовное законодательство Украины о привлечении к ответственности коллаборационистов и возможности объявления их в международный розыск.

Прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов отметил, что учитывая амбициозные задачи прокуратуры, сотрудничество с представителями общественных организаций и других государственных институтов является крайне необходимым.

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