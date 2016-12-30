Таксист, придумавший разбойное нападение на себя, ради сохранения выручки, получил срок – прокуратура

Дергачевский райсуд. Харьковской области вынес обвинительный приговор 43-летнему таксисту, придумавшего разбойное нападение на себя, чтобы не отдавать выручку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчина признан виновным в заведомо ложном сообщении о совершении преступления и даче заведомо ложных показаний (ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 УК Украины).

"Злоумышленник приговорен к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Сейчас приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как было установлено, обвиняемый осенью этого года обратился в районный отдел полиции с заявлением о том, что во время работы двое неизвестных мужчин напали на него и забрали 800 грн. заработка и рабочий мобильный телефон. Однако в ходе досудебного расследования выяснилось, что никакого разбойного нападения не было. Мужчина придумал, его чтобы присвоить выручку.