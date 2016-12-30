События

02:43 30.12.2016

Трамп намерен встретиться с представителями разведки США, чтобы изучить данные о кибератаках

Избранный президент США Дональд Трамп намерен встретиться с представителями разведки США, чтобы больше узнать о предполагаемых кибератаках со стороны России.

"В интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с лидерами разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы получить последнюю информацию о фактах, связанных с этой ситуацией", - говорится в заявлении Д.Трампа, распространенном его командой в четверг вечером.

Как заявил Д.Трамп, "пришло время для нашей страны двигаться в сторону больших и лучших дел".

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