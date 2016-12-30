События

02:38 30.12.2016

Кабмин назначил госсекретарем Минкультуры действующего замминистра Карандеева

Кабинет министров назначил государственным секретарем Министерства культуры Украины действующего заместителя министра – руководителя аппарата Ростислава Карандеева.

Согласно распоряжению №1032 от 28 декабря, Р.Карандеев назначен сроком на 5 лет с момента начала фактического исполнения им своих должностных обязанностей, с испытательным сроком 3 месяца.

44-летний Р.Карандеев занимал должность замминистра с 25 января 2015 г., до этого, в 2014 г. он являлся советником министра культуры.

В 2010-2014 гг. Р.Карандеев был главой совета Фонда гуманитарных программ Киева, а в 2008-2010 гг. – заместителем министра по вопросам семьи, молодежи и спорта.

Он имеет степень доктора философии в сфере экономики.

15 ноября Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам конкурса рекомендовала Кабмину назначить госсекретарем Минкультуры Р.Карандеева.

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