События

00:07 30.12.2016

Кабмин предоставил авиакомпании "Кавок Эйр" право на экспорт услуг по авиаперевозкам военных товаров до 1 августа 2018

Кабинет министров Украины предоставил авиакомпании "Кавок Эйр" право на экспорт услуг по авиаперевозкам военных товаров до 1 августа 2018 г.

Согласно постановлению №1032 от 28 декабря, правительство предоставило сроком до 1 августа 2018 г. обществу с ограниченной ответственностью "Кавок Эйр" полномочия на право осуществления экспорта услуг по авиаперевозкам товаров военного назначения.

В сообщении, которое прилагается к данному постановлению, отмечается, что данное решение позволит компании оказывать услуги по международным авиаперевозкам товаров военного назначения, расширит возможности украинских субъектов хозяйствования во внешнеэкономической деятельности с иностранными субъектами, в том числе по поставкам товаров военного назначения в Украину, а также продвижению военной продукции украинских производителей на международные рынки.

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