События

23:19 29.12.2016

Кабмин опубликовал текст своего среднесрочного плана действий до 2020

Кабинет министров Украины опубликовал на своем официальном сайте текст правительственного плана приоритетных действий на срок до 2020 г.

"Итак, проект нашего Среднесрочного плана приоритетных действий уже на Правительственном портале. Приглашаю к обсуждению и комментариям", - написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, невозможно за несколько месяцев сделать то, что не делалось годами.

"Мы такую работу начали и в следующем году продолжим. Повторю то, что говорю всегда: я буду доволен результатами этой работы только тогда, когда люди реально почувствуют, что жизнь меняется", - написал премьер.

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http://tvgid.ua/serial/17123/kapitanskie-deti/
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