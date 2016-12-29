События

23:09 29.12.2016

В очередях на границе с Польшей 650 автомобилей

650 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22.00, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В пункте пропуска "Рава-Руська" – 300, в ПП "Краковец" – 180, в ПП "Угрынив" – 100, в ПП "Ягодын авто" – 40, в ПП "Устылуг" - 20, в ПП "Шегини" – 10. В пунктах пропуска "Грушив" и "Смильныця" очередей нет.

На границе с Венгрией в пункте пропуска – "Тиса" – 60 транспортных средств, в ПП "Лужанка" –15.

На границе с Румынией в пункте пропуска "Солотвино" – 50 автомобилей.

На границе со Словакией очередей нет.

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