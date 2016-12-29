События

22:34 29.12.2016

Кабмин продлил срок доступности китайского кредита для "Нафтогаза" до 2018

Кабинет министров Украины продлил до 25 декабря 2017 г. период доступности кредитных средств по соглашению между НАК "Нафтогаз Украины" и Государственным банком развития Китая объемом $3,65 млрд.

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина №1061-р от 28 декабря 2016 г., текст которого обнародован на правительственном портале.

Министр финансов уполномочен подписать документы, связанные с подтверждением предоставленных в 2012 г. государственных гарантий для обеспечения обязательств НАК по соглашениею.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" в декабре 2012 г. подписал кредитное соглашение с Государственным банком развития Китая на сумму $3,656 млрд под госгарантии для реализации проектов замещения газа углем, включая проекты по газификации угля и перевода теплоэлектростанций на угольное топливо.

Срок действия кредитной линии – 19 лет, включая 5-летний льготный период по выплате тела кредита. Кредитные средства в рамках этой линии еще не выбирались, поскольку реализация первоначально согласованных с китайской стороной проектов стала невозможна из-за событий в отдельных восточных регионах страны. В этой связи украинская сторона предложила банку изменить первоначальный перечень проектов и получила на это от китайской стороны принципиальное согласие.

НАК оценивал стоимость проекта модернизации систем индивидуального отопления в частных домах малообеспеченных потребителей в $1,7 млрд, строительство теплоэлектростанций в Киеве и Львовской области для сокращения импорта газа – в $1,3 млрд и закупку оборудования для увеличения добычи газа ПАО "Укргазвыдобування" – в $0,4 млрд.

В 2015 г. "Нафтогаз" подал в Министерство экономического развития и торговли четыре инвестпредложения в рамках данной кредитной линии для оценки их экономической эффективности и внесения в Госреестр. В частности, это проект модернизации систем индивидуального отопления в частных домах малообеспеченных потребителей, два проекта по строительству теплоэлектростанций в Киеве и Львовской области, а также закупка бурового и вспомогательного оборудования для увеличения добычи газа ПАО "Укргазвыдобування".

В июне 2016 г. "Нафтогаз" обратился к Государственному банку развития КНР с просьбой продлить срок доступности кредитных средств на проекты в энергетической отрасли, которую китайская сторона удовлетворила 25 августа 2016 г.

Продление срока доступности кредита позволит Украине не потерять возможность пользования "длинными" и конкурентными по цене средствами для модернизации энергетической отрасли и должно быть достаточным для согласования единой позиции по использованию этих средств между всеми украинскими ведомствами.

ВАЖНОЕ

Кабмин опубликовал текст своего среднесрочного плана действий до 2020

Госдепартамент США подтверждает высылку из страны 35 дипломатических сотрудников РФ

СНБО утвердил дополнительные санкции против физических и юридических лиц РФ

СНБО утвердил доктрину информбезопасности Украины

СНБО одобрил проект госпрограммы развития ВСУ до 2020г

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин установил неприменение ограничений по временному пребыванию в Украине участвующих в подготовке конкурса "Евровидение" иностранцев

В очередях на границе с Польшей 650 автомобилей

Украина намерена продать ЗАлК и "Турбоатом" до конца октября 2017

Кабмин назначил госсекретарем Минобороны действующего замминистра Дубляна

Убивший мать и ребенка под Одессой мужчина хотел убить других людей с помощью грузовика, его поиски продолжаются

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/24071/zhenshhina-zhelaet-znat/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в кировограде
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА