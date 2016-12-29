События

21:55 29.12.2016

Кабмин назначил госсекретарем Минобороны действующего замминистра Дубляна

Кабинет министров Украины назначил государственным секретарем Министерства обороны действующего заместителя министра – руководителя аппарата Александра Дубляна.

Согласно распоряжению №1037 от 28 декабря, А.Дублян назначен сроком на 5 лет с момента начала фактического исполнения им своих должностных обязанностей.

52-летний генерал-полковник ВСУ А.Дублян занимал должность замминистра с 7 октября 2015 г., ранее занимал должность начальника военной службы правопорядка в Вооруженных силах страны.

А.Дублян принимал участие в боевых действиях в Афганистане и в антитеррористической операции на востоке Украины.

6 декабря Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабмину назначить госсекретарем Минобороны А.Дубляна.

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