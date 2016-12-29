Убивший мать и ребенка под Одессой мужчина хотел убить других людей с помощью грузовика, его поиски продолжаются

Убивший42-летнюю женщину и ее 2-летнего ребенка в Овидиополе Одесской области мужчина намеревался убить других, совершив наезд на большую толпу людей в Одессе.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, именно воплощая запланированный теракт он, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и отправился в областной центр. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился.

"Чтобы не допустить кровопролития полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения дальше от областного центра. Воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика, злоумышленник выехал в поле. Имея преимущество в проходимости над легковушками полицейских, он на некоторое время оторвался от преследования. После того как его грузовик застрял в пахоте, он покинул его и скрылся в поле", - отметили в полиции.

В настоящее время район, где скрылся преступник, оцеплен, ведутся поисковые работы. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что в поисках участвуют несколько сотен сотрудников правоохранительных органов, а также местные жители.

При этом полиция призвала жителей не пытаться задерживать преступника самостоятельно.