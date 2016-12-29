Кабмин назначил госсекретарем Министерства по оккупированным территориям Злакомана

Кабинет министров назначил государственным секретарем Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины действующего заместителя министра – руководителя аппарата Сергея Злакомана.

Согласно распоряжению №1035 от 28 декабря, С.Злакоман назначен сроком на 5 лет с момента начала фактического исполнения им своих должностных обязанностей.

36-летний С.Злакоман занимал должность замминистра с 27 апреля, с сентября 2015 по май 2016 г. работал в Государственном агентстве Украины по вопросам восстановления Донбасса на должностях начальника отдела по вопросам развития и поддержки общин Управления по вопросам восстановления инфраструктуры, развития и поддержки общин, а также начальника Управления административно-организационной деятельности.

Также он на общественных началах был помощником народного депутата от "Нашей Украины – Народной самообороны" в Верховной Раде 6-го созыва Эдуарда Зейналова.

6 декабря Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендует Кабмину назначить госсекретарем Министерства Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц С.Злакомана.