В Одессе правоохранители устанавливают местонахождение преступника, совершившего двойное убийство

Сотрудники Национальной полиции в Одесской области не допустили прорыв в город автомобиля МАН, за рулем которого находился преступник, совершивший двойное убийство в пгт Овидиополь, сообщает сайт Нацполиции.

"Автомобиль, который мчался по трассе, выведен силами полиции в сторону. В настоящее время силы полиции и Нацгвардии окружили территорию, на которой в последний раз видели разыскиваемого", - отмечается в сообщении.

Правоохранители просят граждан не задерживать преступника самостоятельно, а сообщать о его местонахождении в полицию по телефонам "102" либо 779-40-61 (дежурная часть ГУНП в Одесской области).

Ранее на спецлинию "102" поступило сообщение о возгорании одного из домов в пгт. Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат дома был обнаружен обгоревший женской труп, в другой - тело ребенка. Оба трупа были с отсеченными головами.

Установлены личности погибших. Ими оказались 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.2 п.1 п.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В совершении данного уголовного преступления обоснованно подозревается 31-летний житель пгт Овидиополь, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле "МАН" белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН).

Введен в действие оперативный план "Сирена".