В суд направлены дела против 11 крымских экс-депутатов по обвинению в госизмене

Прокуратура Автономной Республики Крым (АРК) направила в суд обвинительные акты в отношении 11 бывших депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, обвиняемых в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры АРК, в госизмене обвиняются Сергей Цеков, Светлана Савченко, Константин Бахарев, Эдип Гафаров, Анатолий Заиченко, Ремзи Ильясов, Григорий Иоффе, Владимир Клычников, Виталий Нахлупин, Ефим Фикс, Сергей Шувайников.

"В ходе расследования уголовных производств получены беспрекословные доказательства того, что в марте 2014 эти депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым", - говорится в сообщении.

Указанным обвиняемым угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

"Наша цель - реализовать принцип неотвратимости уголовной ответственности, который мы реализуем с помощью механизма заочного уголовного производства. Теперь нами завершено досудебное расследование в отношении одиннадцати бывших депутатов АРК. Это лишь начало", - отметил прокурор АРК Гюндуз Мамедов.