"Укроборонпром" передал военным за 9 мес. 2016г. более 6 тыс. ед. вооружения и военной техники

Госконцерн "Укроборонпром" за девять месяцев 2016 года передал силовым структурам 6209 единиц вооружения и военной техники/

Как сообщила пресс-служба госконцерна в четверг, за отчетный период военные получили 1362 ед. новой и модернизированной техники, 1389 ед. отремонтированной, а также 3458 ед. запасного имущества и принадлежностей (ЗИП), узлов и агрегатов.

При этом в "Укроборонпроме" отметили увеличение в 2016 году доли новой военной техники в общем объеме поставок для армии по сравнению с предыдущими военными годами: в 2014 году госконцерн занимался оперативным ремонтом военной техники, в 2015 была проведена переориентация на производство и возросла доля модернизированной техники.