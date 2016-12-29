НАБУ завершила досудебное следствие в деле против бывшего и.о. ректора НАУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров САП завершили досудебное следствие в уголовном производстве по подозрению экс-и. о. ректора Национального авиационного университета (НАУ), руководителя адвокатского объединения и бывшего чиновника ВСУ и органов госбезопасности Украины Владимира Харченко.

"Собранные детективами доказательства признаны антикоррупционными прокурорами достаточными для составления и направления в суд обвинительного акта", - написал заместитель генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на своей странице в соцсети Facebook.

Руководитель САП напомнил, что экс- и.о. ректор НАУ подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также преднамеренном невыполнении судебных решений о восстановлении на работе незаконно уволенных сотрудников университета.

Как сообщалось, 26 августа правоохранители задержали В.Харченко во время получения взятки в EUR170 тыс., после чего он был уволен с занимаемой должности. Детективы НАБУ в ходе обыска у В.Харченко изъяли наличность на общую сумму около 5 млн грн и девять слитков золота.

В.Харченко и его посредник-адвокат в больнице были уведомлены о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или совершенное служебным лицом). В НАБУ подчеркивают, что поскольку подозреваемые находятся на лечении, то суд до сих пор не избрал им меры пресечения.

Соломенский райсуд Киева 13 сентября арестовал имущество В.Харченко, в частности, квартиру, два дома, гараж и денежные средства. В.Харченко взят под частичный домашний арест.