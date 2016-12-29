Полиция Рио-де-Жанейро разыскивает пропавшего греческого посла

Полиция Рио-де-Жанейро сообщила о расследовании по факту исчезновения посла Греции в Бразилии, сообщает в четверг агентство АП.

В заявлении полиции отмечается, что Кириакос Амиридис в последний раз был замечен в понедельник вечером. Жена К.Амиридиса сообщила в полицию, что после этого времени она не смогла с ним связаться.

К.Амиридис начал свою карьеру в качестве дипломата в 1985 году в Афинах. Послом Греции в Бразилии он был назначен в 2016 году.