События

19:29 29.12.2016

Полиция Рио-де-Жанейро разыскивает пропавшего греческого посла

Полиция Рио-де-Жанейро сообщила о расследовании по факту исчезновения посла Греции в Бразилии, сообщает в четверг агентство АП.

В заявлении полиции отмечается, что Кириакос Амиридис в последний раз был замечен в понедельник вечером. Жена К.Амиридиса сообщила в полицию, что после этого времени она не смогла с ним связаться.

К.Амиридис начал свою карьеру в качестве дипломата в 1985 году в Афинах. Послом Греции в Бразилии он был назначен в 2016 году.

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