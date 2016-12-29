События

19:28 29.12.2016

Суд арестовал подозреваемого в ДТП в Харькове, в котором погиб 8-месячный ребенок

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в отношении водителя внедорожника Toyota Prado, подозреваемого в ДТП, в результате которого погиб 8-месячный ребенок и его отец.

"Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в Харьковской области.

Как сообщалось, вечером 27 декабря на окраине Харькова водитель Toyota Prado не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Пытаясь скрыться с места происшествия, водитель внедорожника выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2102, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения 8-месячный ребенок погиб на месте. Его родители были госпитализированы в тяжелом состоянии. Впоследствии отец умер в больнице.

По факту ДТП начато уголовное производство ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель малолетнего потерпевшего) УК Украины. В настоящее время решается вопрос о переквалификации на ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек) УК Украины.

По предварительным данным, водитель внедорожника был в состоянии алкогольного опьянения.

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