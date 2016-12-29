Британский экс-премьер Дэвид Кэмерон рассматривается на должность генсека НАТО

Кандидатура бывшегой премьер-министра Великобритании Дэвид Кэмерон рассматривается на пост генерального секретаря НАТО, сообщает в четверг газета "Дэйли мэйл".

Дэвид Кэмерон может быть выдвинут нынешним премьер-министром Терезой Мэй, когда нынешний глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг покинет свой пост в 2018 году.

Глава НАТО выбирается членами альянса в ходе неформального обсуждения.

Британцы занимали должность генерального секретаря НАТО три раза, последний из них, Джордж Робертсон, руководил в период с 1999 по 2003 год.