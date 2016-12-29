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19:12 29.12.2016

СНБО утвердил доктрину информбезопасности Украины

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в четверг, 29 декабря, принял Доктрину информационной безопасности Украины, разработанную Министерством информационной политики, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Этот документ - наше политическое видение, направленное на обеспечение национальной безопасности Украины в информационной сфере", - отметил министр информационной политики Юрий Стець.

Доктрина определяет национальные интересы в информационной сфере, цели, задачи, принципы, направления, приоритеты и механизмы формирования и реализации государственной информационной политики.

В документе отмечается, что приоритетами государственной политики в информационной сфере, в частности, являются создание и развитие структур, которые отвечают за информационно-психологическую безопасность, в первую очередь, в Вооруженных Силах Украины, с учетом практики государств-членов НАТО; развитие и защита технологической инфраструктуры обеспечения информационной безопасности Украины; обеспечение полного покрытия территории Украины цифровым вещанием, прежде всего пограничных и временно оккупированных территорий и т.п.

Документ проработан аппаратом СНБО, также он включает замечание от комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Национального института стратегических исследований.

Документ разработан экспертным советом при Мининформполитики, в состав которого входят народные депутаты, эксперты, ученые, журналисты и представители общественности. "Кроме того, этот документ обсуждался с нашими европейскими партнерами", - отмечают в ведомстве.

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