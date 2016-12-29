События

19:11 29.12.2016

СНБО одобрил проект госпрограммы развития ВСУ до 2020г

Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил проект государственной программы развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года, сообщает пресс-служба Совета.

"СНБО поддержала разработанный Минобороны Украины проект госпрограммы развития ВСУ на период до 2020 года, а также изменения в военно-административное деление территории Украины", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания СНБО.

Согласно информации, также на заседании речь шла о принятии безотлагательных мер по усилению системы киберзащиты и кибербезопасности.

"Противодействие гибридной агрессии требует надежной защиты критической инфраструктуры, прежде всего, от террористических и диверсионных посягательств. С этой целью СНБО во исполнение Стратегии национальной безопасности Украины поручил Кабмину совместно с СБУ предпринять безотлагательные меры по усовершенствованию соответствующей системы, предусмотрев ее надлежащее законодательное, организационное и ресурсное обеспечение", - говорится в сообщении.

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