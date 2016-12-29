В Днепре завершено оформление внутренней экспозиции первого в Украине Музея АТО

В Днепре завершена работа по созданию внутренней части Музея АТО: о судьбах военных, медиков, капелланов, волонтеров и корреспондентов повествуют личные вещи, фотографии, медали и форма.

"Команда Днепропетровской облгосадминистрации завершила создание первого в Украине Музея АТО. Весной открыли уличную экспозицию, в центре которой - военная техника. Сейчас готова и внутренняя часть. Ее главные герои - люди. Бойцы, волонтеры, медики, капелланы, военные корреспонденты - все, кто внес вклад в защиту Родины. Экспонаты рассказывают об их судьбах и личных подвигах", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Новая экспозиция занимает 500 кв.м. в диораме Исторического музея им. Д.Яворницкого. Ее разместили в трех залах. В первом – вещи воинов АТО, волонтеров, медиков, капелланов, военных корреспондентов, боеприпасы, ордена, инструменты, детские рисунки и др. Во втором зале - фотографии погибших героев и их личные вещи (шахматы, книга, открытка к матери, разбитый пулями телефон).

Третий зал – мультимедийный: здесь транслируют две ленты, каждая не более получаса. Это документальный рассказ о войне на востоке Украины. Кино транслируют сразу на четыре стены кинозала.

Увидеть новую экспозицию музея, созданного командой В.Резниченко, можно будет в новом году.