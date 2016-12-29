В Киевсовете предлагают переименовать станцию метро "Петровка" в "Почайну"

В Киевском городском совете возникла идея переименовать станцию столичного метрополитена "Петровка" на Куреневско-Красноармейской (М2) линии в станцию "Почайна", сообщается на официальной странице КП "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook.

"Для метрополитена изменение названий - не новинка. За 56 лет работы уже переименовано 13 станций, причем одну дважды (Площадь Калинина - Площадь Октябрьской революции - Майдан независимости)", - говорится в сообщении.

С соответствующей инициативой выступил депутат Киевсовета фракции "Самопомич" Константин Богатов, который направил обращение (№08/279/08/011 – 168 от 19 декабря 2016 года) мэру столицы Виталию Кличко.

"Стация метрополитена "Петровка", а также расположенная рядом железнодорожная станция "Киев-Петровка" получили название от фамилии известного революционера, советского партийного деятеля и председателя Всеукраинского центрального исполнительного комитета Григория Петровского", - отмечается в документе.

При этом К.Богатов ссылается на принятый Верховной Радой 9 апреля 2015 года закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", согласно которому переименованию подлежат названия, в которых использованы имена или псевдонимы лиц, занимавших руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР и УССР.

Депутат подчеркивает, что "Почайна" является древнейшим киевским топонимом, имеет важное историческое и культурное значение и имеет прямое отношение к территории, о которой идет речь, поэтому "должна дать свое имя станции метрополитена и железнодорожной станции".

К.Богатов также отмечает, что в настоящее время КП "Плесо" занимается расчисткой русла речки, депутатский корпус при поддержке КГГА создает "Парк Почайна", а весной Департамент градостроения и архитектуры запланировал провести Всеукраинский архитектурный конкурс на восстановление речки.

В настоящее время на станции метро "Петровка" находится крупный пересадочный узел, многочисленные торговые объекты, включая крупнейший в Украине книжный рынок, а также офисные и производственные комплексы.