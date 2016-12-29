События

18:59 29.12.2016

Порошенко заявляет о вероятности терактов и диверсий на объектах критической инфраструктуры

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о риске терактов и диверсий на объектах критической инфраструктуры и указывает на важность межведомственной координации в противостоянии таким угрозам.

"На сегодняшний день вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную СБУ, и Служба умеет предупреждать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация", - сказал П.Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны, посвященном принципам информационной безопасности, угрозам кибербезопасности и их нейтрализации, указав на важность обмена опытом со странами-партнерами, сообщает пресс-служба главы государства.

ВАЖНОЕ

СНБО утвердил дополнительные санкции против физических и юридических лиц РФ

СНБО утвердил доктрину информбезопасности Украины

СНБО одобрил проект госпрограммы развития ВСУ до 2020г

Около 6,5 тыс. кибератак зафиксированы за 2 месяца, в ряде случаев расследование указывает на причастность спецслужб РФ

Украинская сторона передала "ДНР" 15 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Замначальнику управления Нацполиции и его подчиненному объявлено о подозрении в незаконном задержании восьми "автомайдановцев" в 2014 году

"Укроборонпром" передал военным за 9 мес. 2016г. более 6 тыс. ед. вооружения и военной техники

Полиция Рио-де-Жанейро разыскивает пропавшего греческого посла

Суд арестовал подозреваемого в ДТП в Харькове, в котором погиб 8-месячный ребенок

Британский экс-премьер Дэвид Кэмерон рассматривается на должность генсека НАТО

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Короли побега
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автосалон lexus
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА