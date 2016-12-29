Порошенко заявляет о вероятности терактов и диверсий на объектах критической инфраструктуры

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о риске терактов и диверсий на объектах критической инфраструктуры и указывает на важность межведомственной координации в противостоянии таким угрозам.

"На сегодняшний день вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную СБУ, и Служба умеет предупреждать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация", - сказал П.Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны, посвященном принципам информационной безопасности, угрозам кибербезопасности и их нейтрализации, указав на важность обмена опытом со странами-партнерами, сообщает пресс-служба главы государства.