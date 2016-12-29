Боевики 25 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток

Незаконные вооруженные формирования уже 25 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции на востоке Украины в четверг с начала суток по состоянию на 17:00, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Как отмечается в сообщении пресс-центра в соцсети Facebook, на мариупольском направлении боевики обстреляли из минометов Красногоровку, а из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь в районе Широкино, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного. Также в районе Гнутово по позициям сил АТО огонь вел снайпер.

На донецком направлении из тех же видов вооружения были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.

На луганском направлении из минометов и гранатометов боевики вел огонь по Малиновому и Балке Крутенькой.