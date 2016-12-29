События

17:08 29.12.2016

Украинские летчики в Конго получили 5 вертолетов, отремонтированных на Конотопском авиазаводе

Личный состав 18 отдельного вертолетного отряда, выполняющий задачи миссии ООН по стабилизации в Демократической республике Конго, в декабре получил из Украины пять вертолетов.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины в четверг, три вертолета Ми-24 и два Ми-8 прошли полный цикл капитально-восстановительных работ на Конотопском авиаремонтном заводе.

Ротация вертолетной техники в Конго проходила на аэродроме г.Кисангани - почти в 500 км от базового лагеря украинских летчиков.

После опробования и ознакомительного полета техники на аэродроме летчики совершили перелет на базовую площадку контингента в г.Гома. Эта авиационная техника уже была задействована в многонациональной операции миссии ООН.

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