"Укрзализныця" назначила 41 доппоезд на новогодние и рождественские праздники

ПАО "Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников назначило уже 41 дополнительный поезд в разных направлениях.

Как сообщила пресс-служба ПАО, эти поезда совершат 233 рейса, предоставив тем самым 310 тыс. мест, необходимых к перевозке.

Новоназначенные поезда повезут пассажиров, в частности, из Одессы во Львов, Черновцы, из Киева в Ужгород, Черновцы и Львов.

В продаже уже билеты на поезд №295 Киев-Ужгород на 30 декабря и на 31 декабря из Ужгорода в Хмельницкий.

Открыта также продажа билетов на дополнительный скоростной поезд класса "Интерсити+" №745/746 Дарница-Львов-Дарница на 31 декабря.

В целом, указанное количество назначенных к новогодним праздникам дополнительных поездов, "Укрзализныця" называет рекордным.

Согласно данным ее веб-сайта в период с 1 января по 28 декабря 2016 года было продано 48,469 млн ж/д билетов (в дальнем сообщении), что на 11% больше аналогичного периода 2015 года.