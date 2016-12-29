Задержанный в Германии предполагаемый сообщник берлинского террориста отпущен на свободу

Прокуратура Германии отпустила выходца из Туниса, задержанного по подозрению в участии в организации теракта в Берлине, сообщают в четверг западные СМИ.

Подозреваемый был задержан накануне, его имя следователи не раскрыли.

В результате следственных действий в прокуратуре установили, что он "не тот человек, с которым контактировал Анис Амри".

Как сообщалось, 40-летнего тунисца удалось разыскать благодаря тому, что его номер телефона был в записной книжке у убитого исполнителя теракта А.Амри.