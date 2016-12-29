Киевсовет рассмотрит петицию о сносе нового фасада Театра на Подоле

Электронная петиция за снос нового фасада здания Театра на Подоле, расположенного на Андреевском спуске Киева, набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению, сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

Согласно сообщению, петиция набрала 10,009 тыс. голосов при минимально необходимых 10 тыс. Ее рассмотрят постоянная комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования и комиссия по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Автор электронной петиции Виктор Назаренко отмечает, что новый фасад Театра на Подоле должен быть снесен, а улице необходимо вернуть исторический облик. Данные работы должны быть возложены на застройщика и проектировщика.

Как сообщалось, 29 ноября 2016 года в Киеве на Андреевском спуске открыли фасад нового здания Киевского академического драматического театра на Подоле, реконструкция которого вызвала неоднозначную реакцию громады.

После этого главный архитектор Киева – директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА Александр Свистунов заявил, что вид фасада Театра на Подоле может быть откорректирован с учетом мнения экспертов и общественности до его открытия весной 2017 года.

21 декабря руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Бондаренко сообщил, что киевские власти до конца декабря 2016 года намерены сформировать дорожную карту по новому зданию Театра на Подоле, а до апреля 2017 года провести независимую техническую экспертизу относительно возможных нарушений законодательства при реконструкции данного здания.