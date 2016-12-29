События

15:52 29.12.2016

Власти США подали в суд на Amazon за отказ выдать записи "умного динамика"

Прокуратура американского штата Арканзас обратилась в суд с требованием к Amazon.com предоставить данные "умного динамика" Amazon Echo для расследования убийства.

Следователи полагают, что устройство могло записать разговоры, связанные с убийством Виктора Коллинза в городе Бентовилл 22 ноября 2015 года, сообщает BBC. Полиция обнаружила тело В.Коллинза в горячей ванне в доме его друга Джеймса Бейтса, которому и было предъявлено обвинение в убийстве.

В Amazon сочли требования полиции излишними.

Официальный представитель компании заявил, что Amazon не будет публиковать информацию своих клиентов без обязывающего юридического требования.

Amazon Echo представляет собой динамик со встроенным микрофоном. Устройство включается, когда пользователь называет имя электронного помощника (по умолчанию, Алекса). После этого речь пользователя записывается и отправляется в "облако" для анализа и реакции. Устройство может отвечать пользователю, формировать списки задач, а также проигрывать музыку и аудиокниги, сообщать прогноз погоды, информацию о пробках.

В августе судья выписал ордер на получение всех записей с устройства. Однако следствие получило лишь информацию об аккаунте.

Это дело сравнивают со спором компании Apple и ФБР по поводу телефона стрелка из Сан-Бернардино Саида Фарука. Суд обязал компанию предоставить доступ к информации, которая была на телефоне С.Фарука, однако в Apple посчитали, что это угрожает безопасности клиентов компании.

Через несколько недель судебных тяжб и споров сотрудники ФБР без помощи Apple взломали заблокированный iPhone.

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