В Сирии с полуночи 30 декабря начнет действовать режим прекращения огня

Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию ", - сказал В.Путин.

"Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами", - добавил президент.

Со своей стороны, С.Шойгу сообщил, что режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря. "Вводится с ноля часов 30 числа (декабря)", - сказал министр.

Группировки оппозиции, которые присоединились к перемирию в Сирии, насчитывают почти 50 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ.

В четверг военное ведомство РФ опубликовало список вооруженных группировок в Сирии, присоединившихся к режиму перемирия с 00:00 30 декабря.

В списке группировок: "Фейлак аш-Шам", в её составе 19 отрядов. "Общая численность боевиков "Фейлак аш-Шам" достигает более 4 тыс. человек. Формирования группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Хомс", - сказали в Минобороны РФ.

Вторая группировка: "Ахрар аш-Шам". "Полное название "Харакят Ахрар аш-Шам аль-Исламия". В состав движения входят более 80 отрядов. Общая численность боевиков "Ахрар аш-Шам" составляет около 16 тыс. чел. Формирования "Ахрар аш-Шам" ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Дамаск, Даръа, Идлиб, Латакия, Хама и Хомс", - сказали в военном ведомстве РФ

Третья группировка - "Джейш иль-Ислам", по данным Минобороны РФ, в нее входят 64 отряда. "Общая численность боевиков - около 12 тыс. человек. Формирования "Джейш аль-Ислам" ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Дамаск, Даръа, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама и Хомс", - сказали в Минобороны РФ.

Четвертая группировка - "Сувар аш-Шам". "В состав группировки входят 8 батальонов. Общая численность - около 2,5 тыс. человек. Отряды группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия", - сказали в Минобороны РФ.

Пятая группировка - "Джейш аль-Муджахидин " - 13 отрядов. Под данным российских военных, общая численность группировки - около 8 тыс. человек. "Формирования из состава "Джейш аль-Муджахидин" ведут боевые действия в г. Алеппо, провинциях Алеппо, Идлиб и Хама", - сообщили в Минобороны РФ.

"Джейш Идлиб" - шестая группировка, присоединившаяся к перемирию. "В состав группировки входят 3 крупных отряда. Общая численность - более 6 тыс. человек. "Джейш Идлиб" ведет боевые действия в провинции Идлиб", - сообщили в военном ведомстве.

Седьмая группировка - "Алъ-Джабхат аш-Шамия". "Организационно состоит из 5 крупных отрядов. Общая численность - около 3 тыс. человек. Отряды группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск", - сказали в Минобороны.