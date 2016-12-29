"Mitsubishi motors" снизила стоимость гибридных внедорожников для украинской полиции на 14% - Аваков

Нацполиция получила письмо от официального представителя Mitsubishi Motors в Украине по предоставлению скидки в размере до 14% от начальной стоимости на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, которые должны быть поставлены для нужд полиции согласно программе сотрудничества между правительствами Японии и Украины в правоохранительном секторе, сообщает глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Рад сообщить, что глава корпорации Mitsubishi Motors господин Осаме Месуко согласился принять во внимание мое обращение о возможности оптимизации стоимости автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV для украинской полиции в связи с особенностью ситуации в стране, и выразил готовность предоставить скидку. Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины получил письмо от официального представителя корпорации Mitsubishi Motors в Украине по согласованию предоставления скидки в размере до 14% от начальной стоимости проекта", - написал А.Аваков в своей странице в Фейсбук в четверг днем.

По его словам, в результате переговоров Национальная полиция получает возможность приобрести за выделенные Украине в рамках Киотского протокола 958млн 440тыс. 774,25грн "ориентировочно на 101 специализированный автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV больше (с учетом цветографического оборудования, охранно-громкоговорящего устройства и радиостанции)".

Глава МВД Украины отметил, что окончательная цена будет определена в ближайшее время после согласования изменений в договор и согласования новых количественных показателей в установленном порядке с Министерством экологии и природных ресурсов Украины и другими органами.

Как сообщалось, 27 декабря Департамент коммуникации МВД Украины сообщил, что А.Аваков и президент Mitsubishi Motors Corporation Осаме Месуко обсудили возможность снижения цены на Mitsubishi Outlander PHEV. Согласно условиям, предложенным японской стороной, в 2017г предусмотрена поставка в Украину 635 Mitsubishi Outlander PHEV по цене 1,510932 млн грн, что в валютном эквиваленте составляет $58,6 тыс. за один автомобиль.

Глава МВД обратил внимание О.Месуко на факт диспропорции между ценами, которые заложены в условия договора между официальным представителем компании Mitsubishi Motors в Украине – обществом с ограниченной ответственностью "Нико Диамант" и правительством Украины, и ценами, по которым аналогичные автомобили возможно приобрести в некоторых странах Европы.

Министр подчеркнул, что особая комплектация, дополнительное полицейское оборудование (сигнально-звуковое устройство, радиостанция) и цветографическое оформление, безусловно, повышают стоимость автомобилей, но достаточно большой объем поставки может быть аргументом в пользу оптимизации цены для украинской стороны. "Снижение цены позволит Национальной полиции Украины на высвободившийся финансовый ресурс осуществить закупку дополнительного объема автомобилей", – подчеркнул А.Аваков.

Стороны договорились, что компания Mitsubishi Motors после дополнительных консультаций со специалистами МВД в ближайшее время сформулирует уточненные предложения для Нацполиции, подытожил министр.