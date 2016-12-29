События

15:19 29.12.2016

Военная прокуратура Украины уведомила о подозрении главаря "Всевеликого войска Донского" Козицына, документ вручен ему лично

Главная военная прокуратура Украины уведомила о подозрении главаря незаконного вооруженного формирования "Всевеликое войско Донское" Николая Козицына, уведомление вручено ему лично на территории РФ, заявляет заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Главная военная прокуратура продолжает сбор доказательств для привлечения к уголовной ответственности подконтрольных Российской Федерации главарей незаконных вооруженных формирований за совершение на территории Украины террористической деятельности, военных и других особо тяжких преступлений", - написал А.Матиос в четверг на своей страничке в Фейсбуке.

По его словам, следователь составил уведомление о подозрении главарю "Всевеликого войска Донского" "ЛНР", гражданину РФ Н.Козицыну по ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) и ч. 3 ст. 27, ч.2 ст. 146 (организация незаконного лишения свободы), ч.1 ст. 438 (выдача приказов о совершении жестокого обращения с гражданским населением), ч.2 ст. 187 (разбой), ч.2 ст. 28, ч. 4 ст. 357 (незаконное завладение паспортом и другими особо важными документами) Уголовного кодекса Украины.

По словам главного военного прокурора, установлено, что Н.Козицын в апреле 2014 года на территории РФ создал незаконное вооруженное формирование "Всевеликое войско Донское" из числа граждан РФ и других лиц, "незаконно вторгся на территорию Украины и до ноября 2014 года в Луганской области в составе террористической организации "ЛНР" организовал и непосредственно принимал участие в нападениях на участников антитеррористической операции".

Кроме того, как отмечает А.Матиос, Н.Козицын организовал совершение подчиненными ему террористами разбойных нападений на волонтеров, журналистов и гражданских лиц.

"27 декабря 2016 года уведомление о подозрении при помощи международной курьерской службы доставлено на территорию РФ по месту проживания Н.Козицына и вручено ему лично", - подчеркивает А.Матиос.

Он напомнил, что Н.Козицын объявлен в государственный розыск, в настоящее время готовятся ходатайства о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого с доставкой в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование.

ВАЖНОЕ

Нацсовет по телерадиовещанию в середине декабря продлил лицензию "1+1" на 7 лет

АПУ не вмешивается в деятельность Нацсовета по телерадио и непричастна к ситуации с лицензией "1+1"

Действенная борьба с коррупцией стала главным результатом работы НАБУ в уходящем году – Сытник

Двое украинских военных погибли, двое ранены в зоне АТО за сутки

Нацполиция подозревает экс-председателя правления банка "Национальный кредит" в совершении уголовного преступления - ФГВФЛ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Сирии с полуночи 30 декабря начнет действовать режим прекращения огня

"Mitsubishi motors" снизила стоимость гибридных внедорожников для украинской полиции на 14% - Аваков

В Киеве разоблачены мошенники, пытавшиеся незаконно продать квартиры на $20 млн

Двое 13-летних подростков избили послушницу храма и, угрожая ей ножом, забрали ящик с пожертвованиями

Гендиректор "1+1 медиа": Есть все основания опасаться, что Нацсовет по телерадиовещанию может не продлить лицензию телеканалу

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Охотники за привидениями: Прощай оружие
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА