Нацсовет по телерадиовещанию в середине декабря продлил лицензию "1+1" на 7 лет

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявляет, что лицензия для телеканала "1+1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на 7 лет, и просит не политизировать данный вопрос.

"Еще две недели назад, 15 декабря 2016 года, лицензия для канала "1+1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на 7 лет. За это решение единогласно проголосовали все члены Национального совета", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

В Нацсовете разъяснили, что согласно статье 33 закона Украины "О телевидении и радиовещании" бланк лицензии на вещание с продленным сроком действия вручается лицензиату не раньше, чем в последний рабочий день срока действия предыдущей лицензии при условии уплаты лицензионного сбора - то есть не раньше 29 декабря.

В соответствии со статьей 32 этого закона предусмотрено, что бланк лицензии должен быть выдан заявителю после внесения им лицензионного сбора, что подтверждается соответствующим документом органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств. Таким документом для Нацсовета является выписка Государственной казначейской службы Украины, которая была получена 26 декабря года. "Резюмируя – "Студия "1+1" должна получить бланк лицензии не позднее 6 января 2017 года", - заверяет регулятор.

В то же время Нацсовет сообщил, что обратился к каналу с письмом о подтверждении того, что конечный бенефициарный владелец канала не изменился.

"Просим вас не искать во всем политическую составляющую, напоминая еще раз о том, с чего начали - 15 декабря 2016 г. лицензия канала "1+1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на 7 лет. Национальный совет действовал и будет действовать исключительно в рамках действующего законодательства", - подытожили в Нацсовете.