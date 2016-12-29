В Киеве разоблачены мошенники, пытавшиеся незаконно продать квартиры на $20 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры прекратили в Киеве деятельность группы мошенников, которые по поддельным документам пытались осуществить отчуждение и продать столичную недвижимость (общая рыночная стоимость $20 млн).

Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ, злоумышленники противоправно завладели многоэтажным домом в Шевченковском районе и четырьмя квартирами в Подольском районе столицы, их рыночная стоимость составляет $20 млн.

Сотрудники СБУ задержали мошенников в одном из киевских ресторанов при попытке продажи недвижимости.

В ходе обысков в офисах, квартирах и домах "дельцов" правоохранители изъяли поддельные печати, штампы, клише подписей должностных лиц фирм-застройщиков и поддельные документы, подтверждающие их незаконную деятельность.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 358 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие. Решается вопрос об избрании меры пресечения.