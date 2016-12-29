События

14:18 29.12.2016

В Киеве разоблачены мошенники, пытавшиеся незаконно продать квартиры на $20 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры прекратили в Киеве деятельность группы мошенников, которые по поддельным документам пытались осуществить отчуждение и продать столичную недвижимость (общая рыночная стоимость $20 млн).

Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ, злоумышленники противоправно завладели многоэтажным домом в Шевченковском районе и четырьмя квартирами в Подольском районе столицы, их рыночная стоимость составляет $20 млн.

Сотрудники СБУ задержали мошенников в одном из киевских ресторанов при попытке продажи недвижимости.

В ходе обысков в офисах, квартирах и домах "дельцов" правоохранители изъяли поддельные печати, штампы, клише подписей должностных лиц фирм-застройщиков и поддельные документы, подтверждающие их незаконную деятельность.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 358 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ВАЖНОЕ

Действенная борьба с коррупцией стала главным результатом работы НАБУ в уходящем году – Сытник

Двое украинских военных погибли, двое ранены в зоне АТО за сутки

Нацполиция подозревает экс-председателя правления банка "Национальный кредит" в совершении уголовного преступления - ФГВФЛ

Гройсман называет беспочвенными утверждения о возможном лишении "1+1" лицензии на вещание

Генпрокуратура составила подозрения экс-нардепу Горохову, экс-главе Луганского облсовета Голенко, экс-мэру Луганска Кравченко и их первым замам

ПОСЛЕДНЕЕ

Двое 13-летних подростков избили послушницу храма и, угрожая ей ножом, забрали ящик с пожертвованиями

Гендиректор "1+1 медиа": Есть все основания опасаться, что Нацсовет по телерадиовещанию может не продлить лицензию телеканалу

В Киеве иностранец заказал убийство конкурента по бизнесу, указав "киллеру" и способ, и срок – полиция

Размер соцстипендий студентам составит 1-2 тыс. грн

В Украине морозно, осадки преимущественно на юге

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в донецке
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА