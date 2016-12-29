Двое 13-летних подростков избили послушницу храма и, угрожая ей ножом, забрали ящик с пожертвованиями

Оперативники столичного главка полиции задержали двух 13-летних подростков, которые в среду совершили разбойное нападение на храм и забрали ящик с пожертвованиями.

Как сообщает в четверг Отдел коммуникации полиции Киева, в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о совершении разбойного нападения на территории храма. По указанному адресу прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления.

"На месте происшествия в полицию обратилась 62-летняя послушница. По ее словам, около 17.30 (среды – ИФ), когда пенсионерка находилась в подвальном помещении церкви, к ней подошли двое ребят (на вид до 16-ти лет), нанесли ей телесные повреждения и под угрозой ножа завладели ящиком для пожертвований с денежными средствами", - говорится в сообщении.

Приметы нападающих были переданы всем оперативным подразделениям и полицейским, которые патрулируют улицы столицы. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъяла вещественные доказательства и направила их на экспертное исследование.

"И вскоре, благодаря слаженной работе сотрудников отдела криминальной полиции, недалеко от места совершения преступления задержали двух 13-летних подростков. В содеянном они признались полностью", - информируют в полиции.

Следственный отдел Дарницкого управления полиции ГУ Нацполиции в г.Киеве открыл уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. С несовершеннолетними правонарушителями сейчас работают следователи. "За совершение святотатства парни будут нести ответственность", - заверили в полиции.