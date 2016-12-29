Гендиректор "1+1 медиа": Есть все основания опасаться, что Нацсовет по телерадиовещанию может не продлить лицензию телеканалу

Гендиректор группы "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявляет, что есть все основания для опасений, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания может не продлить лицензию телеканалу.

"Для нас стало неожиданностью узнать, что глава Нацсовета связывает ситуацию продления лицензии канала "1+1" с национализацией "ПриватБанка". В нашей стране существует механизм национализации банка, но, слава Богу, нет механизмов национализации телеканалов", - цитирует А.Ткаченко сайт "tsn.ua" (входит в "1+1 медиа") в четверг днем.

При этом он добавил, что комментарий главы Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрия Артеменко подтверждает, что "у государства есть интерес к активам канала "1+1".

А.Ткаченко подчеркнул, что канал не является активом "ПриватБанка". "У студии нет кредитов или долговых обязательств перед банком. В частных разговорах я неоднократно получал информацию, что со стороны администрации президента осуществляется давление на Нацсовет. Связываю это с тем, что перед выборами Администрации президента невыгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс", - сказал он.

А.Ткаченко также отметил, что в законодательных нормах нет информации, что необходимо ждать месяц для получения документа о пролонгации лицензии.

"Нацсовету ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему "будьте лояльнее к президенту", подождите, дайте тот документ или другой... Мы подали пакет документов со всей необходимой информацией 6 месяцев назад. Сейчас, как видим, происходит подмена понятий и у нас есть все основания для опасений, что Нацсовет может отменить принятое ранее им решение. Запрос госпожи Фищук (который формально мы так и не получили) о конечном бенефициаре не больше чем уловка, которая не может влиять на факт выдачи нам лицензии", - заявил гендиректор "1+1 медиа".