Нацполиция подозревает экс-председателя правления банка "Национальный кредит" в совершении уголовного преступления - ФГВФЛ

Главное следственное управление Национальной полиции Украины подозревает экс-председателя правления банка "Национальный кредит" Игоря Клименко в совершении уголовного преступления, сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на веб-сайте.

"Главное следственное управление Национальной полиции Украины 20 декабря объявило о подозрении гражданину Клименко Игорю Витальевичу. Кроме того, уже 22 декабря Фонд заявил гражданский иск в рамках уголовного производства для предъявления подозреваемому Клименко И.В.", - говорится в сообщении.

Согласно ему, досудебное расследование установило, что в свое время И.Клименко подписал заранее убыточные договоры об открытии кредитной линии между финучреждением и коммерческой структурой. Процентные ставки по кредиту были в десятки раз меньше стандартных, которые предлагал банк. Сумма убытков, нанесенных банку по указанным фактам, в настоящее время составляет 3,6 млн грн.

Служащему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины ("злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы").

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 28 августа 2015 года по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Национальный кредит". По данным НБУ, банк не смог выполнить план финансового оздоровления после отнесения его к категории проблемных, в результате чего был отнесен к неплатежеспособным 5 июня 2015 года.

Банк "Национальный кредит" основан в 1996 году. Крупнейшим акционером банка на 1 апреля 2015 года являлся Андрей Онистрат (30,4373%).