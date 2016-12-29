Два человека погибли, еще пятеро травмированы при столкновении "маршрутки" с микроавтобусом на Хмельнитчине

В Староконстантиновском районе Хмельницкой области в среду вечером маршрутный автобус "Эталон" сообщением "Ровно – Хмельницкий" столкнулся с автомобилем "Volkswagen Т-4", в результате чего водитель и пассажирка микроавтобуса погибли на месте происшествия, а четверо пассажиров автобуса и пассажирка иномарки получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает в четверг Сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, ДТП произошло около 18.00 среды на автодороге "Староконстантинов – Шепетовка" вблизи с.Губча. Водитель маршрутного автобуса, двигаясь в направлении Староконстантинова, не учел дорожной обстановки и допустил занос транспортного средства, в результате чего автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Volkswagen Т-4" под управлением 27-летнего жителя с.Четырбоки Шепетовского района.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и его 48-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. 25-летняя жена водителя получила травмы в виде сотрясения головного мозга и открытого перелома левого предплечья и был госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы.

Также травмы получили четверо пассажиров автобуса. Среди них двое жителей Хмельницкого, одна жительница Староконстантинова и одна винничанка. У пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы различных частей тела. Сейчас они находятся в неврологическом отделении Староконстантиновской центральной районной больницы. 18-летняя жительница г.Винница от госпитализации отказалась.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.