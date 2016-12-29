События

12:34 29.12.2016

Гройсман призвал местные власти в ближайшие годы решить проблему очередей в детсады

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает руководителей на местах решить проблему с существующими ныне очередями в детские сады.

"Нужно сделать все, чтобы в перспективе через 2-4 года очереди в детсады были ликвидированы", - сказал он во время открытия нового детсада в четверг в Киеве.

Он отметил, что особенно четко данная проблема наблюдается в Киеве, где не хватает 11 тыс. мест детям. "Но вы услышали, что сказал городской голова, что это приоритет и за 3-4 года очередь будет полностью ликвидирована. Я считаю, что это очень амбициозная задача, но реальная и под силу. Убежден в том, что эта задача будет выполнена, в том числе по всей Украине", - сказал В.Гройсман.

ВАЖНОЕ

Нацполиция подозревает экс-председателя правления банка "Национальный кредит" в совершении уголовного преступления - ФГВФЛ

Гройсман называет беспочвенными утверждения о возможном лишении "1+1" лицензии на вещание

Генпрокуратура составила подозрения экс-нардепу Горохову, экс-главе Луганского облсовета Голенко, экс-мэру Луганска Кравченко и их первым замам

СБУ сообщила полковнику ВСУ Безъязыкову о подозрении в госизмене

Боец ВСУ погиб в ходе боя у Крутой Балки в среду днем

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине морозно, осадки преимущественно на юге

Два человека погибли, еще пятеро травмированы при столкновении "маршрутки" с микроавтобусом на Хмельнитчине

В Киеве в 2017 г. планируется открытие 10 детсадов – Кличко

950 пострадавших на Евромайдане будут внесены в Реестр льготников в 2017г. - Рева

Версия теракта на борту Ту-154 не снята - Минобороны РФ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда офисных помещений в Полтаве
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА