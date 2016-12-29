Гройсман призвал местные власти в ближайшие годы решить проблему очередей в детсады

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает руководителей на местах решить проблему с существующими ныне очередями в детские сады.

"Нужно сделать все, чтобы в перспективе через 2-4 года очереди в детсады были ликвидированы", - сказал он во время открытия нового детсада в четверг в Киеве.

Он отметил, что особенно четко данная проблема наблюдается в Киеве, где не хватает 11 тыс. мест детям. "Но вы услышали, что сказал городской голова, что это приоритет и за 3-4 года очередь будет полностью ликвидирована. Я считаю, что это очень амбициозная задача, но реальная и под силу. Убежден в том, что эта задача будет выполнена, в том числе по всей Украине", - сказал В.Гройсман.